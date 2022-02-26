Дмитрий Медведев о санкциях: «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об антироссийских санкциях и запретах из-за вторжения в Украину, передаёт ТАСС со ссылкой на страницу политика во «ВКонтакте».

«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно… Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. <…> К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», - написал в соцсети Медведев.

Зампред Совета безопасности РФ назвал ограничения против России «чудесными запретами» и заявил, что они «ничего не изменят» — в том числе не отменят военную операцию против Украины. «Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году», — напомнил политик.

Медведев выразил мнение, что «санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели» — в том числе для прерывания диалога о безопасности вооружений. «Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику», — говорится в посте.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и денационализации Украины. В ответ ЕС ввёл финансовые и технологические ограничения против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента РФ, Министерство обороны РФ, Службу внешней разведки и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов РФ. Страны также включили в чёрные списки политических деятелей, в том числе Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.