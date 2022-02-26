Дмитрий Медведев пригрозил западным странам национализацией имущества иностранцев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества граждан США, ЕС и других недружественных стран на фоне новых санкций против Москвы, передаёт ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

Он заметил, что Россию пугают арестом денег граждан и компаний за рубежом – «просто всех, без всяких санкций», «сплошняком», «типа назло». Как считает политик, на такое «надо будет отвечать вполне симметрично».

«Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие», - пояснил он на своей странице «Вконтакте».

«Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий, - добавил Медведев. - Так что все интересное только начинается…».

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и денационализации Украины. В ответ на действия Москвы ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели персональные санкции в отношении политического руководства РФ и представителей бизнес-элиты, также введены масштабные ограничения для стратегических секторов российской экономики.