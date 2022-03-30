Дмитрий Песков о переговорах в Стамбуле: Не можем констатировать каких-то прорывов

Москва не может констатировать что-то сильно многообещающее и какие-то прорывы в переговорах России и Украины. Таким образом пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, передаёт ТАСС.

По его словам, позитивным является то, что украинская сторона стала чётко формулировать свои предложения.

«…Позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа», - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля не стал комментировать предложения Киева о решении вопроса Крыма и Донбасса невоенным путем.

«Мы не будем вторгаться в Крым, это часть РФ. По нашей Конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено», - отметил пресс-секретарь.

Также Песков воздержался давать оценку проекту договора о гарантиях безопасности, который был предложен Киевом, и списку возможных стран-гарантов. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что эту тему сегодня будет дополнительно освещать глава российской делегации Владимир Мединский.