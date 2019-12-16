Добровольцы Донбасса: главные битвы еще впереди

В Москве в минувшие выходные состоялся очередной съезд Межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" - СДД. Юбилейный форум (съезд стал уже пятым по счету) прошел в знаменательном для патриотов России месте - на Поклонной горе, в концертном зале "Жуков".

Со всех уголков нашей страны, а также из ДНР и ЛНР, на встречу прибыли 530 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса в качестве бойца народного ополчения или волонтера. Организатором выступил первый премьер-министр ДНР, действующий глава СДД Александр Бородай. На съезде присутствовали боевые командиры донбасских республик, казачьи атаманы, рядовые добровольцы.

- Мы знаем, что наш противник на мир не пойдет еще долго, - сказал, выступая перед делегатами, Александр Юрьевич. - Поэтому ситуацию на Донбассе можно считать подвисшей на многие годы. Но битва за Россию только начинается и Союз готов к ней!

На юбилейном форуме произошла важная трансформация добровольческой организации: по словам ее руководителей, СДД отныне включается в политическую борьбу за власть и намерен участвовать во внутрироссийских выборах. Это делается для того, чтобы дать полноценный отпор внутренним врагам страны, так называемой "пятой колонне".

В закрытой части съезда прозвучало выступление главного куратора Донбасса, помощника президента РФ Владислава Суркова - он, в частности, прокомментировал недавнюю встречу в Париже в нормандском формате. Владислав Юрьевич прямо заявил, что не видит абсолютно никакой разницы между позициями Порошенко и Зеленского. Господин Сурков заверил защитников Русского мира в том, что вопрос официального признания статуса ополченцев стоит в России на повестке дня.

- Поверьте, друзья, никакой сдачи республик не будет. Более того, скажу, что именно ваш нелегкий ратный и волонтерский труд обеспечивает прочные позиции нашей страны в переговорах по выполнению Минских договоренностей, - подчеркнул высокопоставленный кремлевский чиновник.

В заключение встречи под дружные аплодисменты ветеранов были награждены руководители региональных отделений СДД. Лучшими и самыми активными в уходящем году признаны отделения Союза на Алтае, в Ярославле, Ростове, Екатеринбурге и Астрахани. В Челябинске, к сожалению, такая работа не ведется.

ДЛЯ СПРАВКИ

В настоящее время в Союзе добровольцев Донбасса официально состоит порядка 14,5 тысяч бывших и действующих вооруженных защитников русскоязычного населения востока Украины. Многие из них имеют награды и ранения, но не признаны государством в качестве участников боевых действий.