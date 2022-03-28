Эксперт из США поделился мнением, «что такое» Хантер Байден

Сведения, появившиеся в СМИ, что сын президента Соединенных Штатов Хантер Байден мог быть причастен к финансированию биолабораторий на Украине, прокомментировал в эфире радио Sputnik ветеран Вооруженных сил США, эксперт по снабжению в тяжелой промышленности и нефтегазовом секторе Станислав Крапивник.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала данные, которые подтверждают, что Хантер Байден мог содействовать финансированию на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов. Издание писало, что Байден-младший помог получить финансирование для компании Metabiota, специализирующейся на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии. По данным издания, Хантер также представил Metabiota украинской нефтегазовой фирме Burisma для "научного проекта" с участием биолабораторий на Украине.

По мнению Станислава Крапивника, от Хантера Байдена можно ожидать практически чего угодно.

"Сначала нужно понять, что такое Хантер Байден. В Америке есть такая добрая традиция: близкие родственники и друзья сенаторов, любых крупных государственных чиновников продают доступ к своим родственникам и близким друзьям. Для Америки – нормальная вещь. Но Хантер, конечно, это все поднял на другой уровень. Он преодолел все нормы тотально: он поставил новую высокую планку для будущих детей чиновников", – сказал Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik.

Деятельность Байдена-младшего связана с карьерой его отца, рассказывает эксперт. Он продавал доступ к своему отцу, еще когда тот был сенатором.

" Примеры, как он работал – Хантер предлагал (по данным СМИ, –ред.) за два миллиона долларов представителям Ливии помочь разморозить деньги их страны, которые были заморожены в то время, когда НАТО начало свою "экскурсию" по Ливии. Но ничего из этого не вышло. Он также организовывал обеды со своим отцом в Вашингтоне", – отметил Станислав Крапивник.

О предполагаемой лоббистской деятельности Хантера Байдена писали американские СМИ, утверждалось, что Байден-младший организовывал встречи с отцом для крупных предпринимателей из стран постсоветского пространства, в том числе из России и Казахстана.

Отдельной страницей биографии Хантера Байдена стала его работа с 2014 по 2019 года в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. СМИ отмечали, что вместе с Байденом-младшим в совет директоров украинской компании вошел его хороший знакомый – друг пасынка тогдашнего госсекретаря Джона Керри Девон Арчер.

Хантер Байден работал советником руководства украинской энергетической компании Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. В США его подозревали в том, что он использовал отца, тогдашнего вице-президента Джо Байдена для лоббистской работы. В адрес Байдена-старшего высказывались обвинения в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, Джо Байден это отрицает.

Американские СМИ также сообщали, что Хантер Байден в свое время не указал в налоговой декларации порядка 400 тысяч долларов, заработанных им в компании Burisma.