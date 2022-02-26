26.02.2022
Военные следователи Челябинского гарнизона раскрыли лицеистам «тайны» профессии
25.02.2022
Рыжее солнышко: лисенок-инвалид из Копейска по имени Ник ищет дом и ответственных хозяев
25.02.2022
Наталья Котова проверила строящиеся в Челябинске детские сады
25.02.2022
Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области
25.02.2022
В Челябинской епархии объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
25.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
ЕС ввёл санкции против Путина и оборонных предприятий России
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022