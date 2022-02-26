ЕС ввёл санкции против Путина и оборонных предприятий России

Евросоюз ввёл санкции против Президента РФ Владимира Путина в ответ на военную спецоперацию России на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, передаёт «Интерфакс».

В чёрный список ЕС также включили министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Их иностранные активы будут заморожены.

Всего под санкции попали 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.

Кроме того, ограничения коснутся 64 предприятий военно-промышленного комплекса, среди которых южноуральский «Уралвагонзавод», ОАО «Калашников», «Тульский оружейный завод», ОАО «Адмиралтейский судостроительный завод», ОАО «Ракетно-космический центр – Прогресс» и другие.

Помимо этого ЕС окончательно утвердил санкции:

- на экспорт в Россию продукции двойного назначения, оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов;

- на экспорт в Россию товаров и технологий для космической и авиационной промышленности;

- ввёл ограничение на сумму депозитов граждан РФ, размещённых в европейских банках. Она теперь не может превышать 100 тысяч евро, исключения предусмотрены для россиян с временным или постоянным видом на жительство в стране Евросоюза.

Как отмечается в документах, санкции не касаются межгосударственных космических программ, сотрудничества по ряду вопросов в сфере мирного атома, гражданских телекоммуникационных сетей, сотрудничества ЕС и РФ по не связанным с оборонной промышленностью сферам. Запреты ЕС на экспорт товаров в РФ не действуют, к примеру, и в случаях, когда поставки продукции нужны для борьбы против природных катаклизмов, для медицины и фармацевтики.