ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах

В России инициатива по снижению скорости на городских дорогах нашла поддержку у Госавтоинспекции. Снижать скорость с 60 до 30 километров в час необходимо с учетом индивидуальных особенностей каждой улицы и при наличии соответствующих обоснований, считают в ведомстве.

По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Однако эксперт призывает не доводить до абсурда. Ограничения должны быть логичными: если на скоростной магистрали снизить скорость со 130 до 30 километров в час, то соблюдать это правило никто не будет.

Митрошин считает, что нужно индивидуально прорабатывать скоростной режим для каждой городской улицы с проведением масштабной ревизии улично-дорожных сетей. Он уточнил ТАСС, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти. ГИБДД, в свою очередь, занимается только контролем.