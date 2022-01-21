Госдума обсудит возможность признания Россией ДНР и ЛНР

В Госдуме пройдут консультации с руководителями фракций о признании Россией ДНР и ЛНР независимыми государствами. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, обсуждение намечено на следующую неделю. Затем по итогам вопрос рассмотрят на Совете Государственной думы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что признание самопровозглашённых республик может стать шагом к решению проблемы обеспечения безопасности россиян, проживающих в ДНР и ЛНР. По мнению Володина, особенно остро этот вопрос стоит сейчас, когда НАТО стремится включить Украину в сферу своего влияния.

«Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», - отметил спикер Госдумы.

Напомним, что о необходимости признать ДНР и ЛНР самостоятельными республиками 19 января заявили депутаты от КПРФ и внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту России. В случае одобрения инициативы всеми фракциями парламент обратится к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик в качестве суверенных государств. В Кремле отказались комментировать инициативу до того, как Госдума не проведёт голосование по этому предложению.