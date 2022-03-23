Госдума приняла закон о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий

Участников военной спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий. Соответствующий законопроект сегодня, 23 марта, приняла в первом чтении и в целом Госдума РФ. Этот статус позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Изменения вносятся в закон «О ветеранах».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, статус ветерана и инвалида боевых действий получат военнослужащие, а также сотрудники иных правоохранительных и силовых структур, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Реализация инициативы потребует в 2022 году дополнительного финансирования в размере около 5 миллиардов рублей.