Гражданам недружественных стран ограничат въезд в Россию

В России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран. Об этом сегодня, 28 марта, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт РИА «Новости». Решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас разрабатывают.

«Этот акт введёт целый ряд ограничений на въезд на территорию России. И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — пояснил глава МИД.

Лавров также констатировал, что США и их союзники «прямым текстом» объявили России тотальную гибридную войну. Цель этого противостояния Запад не скрывает — «разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, задвинуть нас <...> на обочину международной жизни».

Напомним, что в ответ на санкции западных стран Россия утвердила список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия. Как следует из президентского указа, российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.