Губернатор Челябинской области примет участие в церемонии оглашения Послания президентом

Сегодня, 21 апреля 2021 года, президент России Владимир Путин обратится с традиционным ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Послание будет оглашено в 12 часов по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж».

В мероприятии примут участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели Законодательных собраний субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы Общественных палат регионов.

В церемонии примут участие председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш и губернатор области Алексей Текслер.

Накануне Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с руководством правительства и администрации президента по подготовке Послания Федеральному Собранию.

«В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития…, - отметил во вступительном слове Владимир Путин. - Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться».

Начало практике обращения главы государства к Верхней и Нижней палатам Федерального собрания в новейшей истории России было положено более четверти века назад. В 2021 году Послание главы государства будет 27-м по счету — впервые президент выступил перед представителями палат российского парламента в 1994 году.

Владимир Путин оглашал послания 16 раз (с 2000 по 2007 и с 2012 по 2020, нынешнее, в 2021 году, будет 17-м). С первым обращением к Федеральному собранию Владимир Путин выступил восьмого июля 2000 года. С 2001 по 2007 годы мероприятие проводилось в апреле или мае. В 2008 году – в ноябре, с 2009 по 2016 годы – в декабре. В 2018 году – первого марта, в 2019 году - 20 февраля, в 2020 году – 15 января.

В прошлом году глава государства предложил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ, а также новые принципы формирования федерального правительства. Через несколько часов все члены кабмина во главе с председателем Дмитрием Медведевым ушли в отставку. Правительство возглавил Михаил Мишустин, до этого руководивший ФНС. Кроме того, Владимир Путин в Послании озвучил ряд прорывных предложений, которые должны помочь преодолеть демографический кризис.

Традиционно темы и содержание послания не разглашаются заранее. Документ, в котором излагаются цели и задачи страны, становится руководством к действию для правительства и парламента, региональных органов власти.

Фото: Пресс-служба Кремля и губернатора