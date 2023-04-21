21.04.2023
Полицейские Челябинска продолжают «охоту» на нелегальных мигрантов
21.04.2023
Henkel подписал договор о продаже бизнеса в России
21.04.2023
Ход капремонта Дома культуры в селе Алексеевка проверила «Единая Россия»
21.04.2023
В Челябинске задержан руководитель филиала транспортной компании
21.04.2023
В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18
21.04.2023
Возобновляются полеты из Челябинска в московский аэропорт Внуково
Henkel подписал договор о продаже бизнеса в России
29.03.2023
В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения
22.04.2022
В Розе снесли расселённые дома, на которые жаловались Алексею Текслеру
21.10.2020
Гехт – о проблемах на базе по долечиванию на Розе: Это недопустимо, соответствующие выводы были сделаны
15.05.2019
В поселке Тугайкуль проведут эксперимент после визита врио губернатора Текслера
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023