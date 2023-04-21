Henkel подписал договор о продаже бизнеса в России

Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости. Один из филиалов ООО "Хенкель Рус" находится в поселке Роза Коркинского района (Челябинская область), он производит строительные смеси, на заводе трудится около ста человек. С момента объявления о выходе бизнеса из России завод работал в штатном режиме.

Henkel объявил о выходе из бизнеса в России еще 20 апреля прошлого года. Вчера в пресс-релизе компании сообщили, что в настоящее время все необходимые согласования со стороны государственных органов получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries.

«С новыми инвесторами у компании начинается новый этап развития, и мы намерены вместе продолжить курс на устойчивый и прибыльный рост, расширение портфеля продукции и охват рынка... Особое внимание мы уделим сохранению рабочих мест, высокому качеству производственных процессов и выпускаемой продукции при наращиваемых объемах», - сказал генеральный директор Lab Industries Сергей Быковских.