ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Хозяев питомцев без чипов оставят без штрафов

Федерация
Сегодня, 12:35
Размер текста

В России передумали штрафовать владельцев, которые не промаркировали своих домашних любимцев. Введение штрафов за отсутствие чипов у питомцев преждевременны, заявили в Минсельхозе.

В ведомстве считают, что прежде чем штрафовать граждан, сначала необходимо принять регулирующий данные нормы закон. Прописанные требования в первую очередь направленные на сельскохозяйственных животных, уточнили в Минсельхозе “Известиям”.

Противниками введения штрафов за невыполнение требований по чипированию домашних животных являются депутаты Госдумы, которые в то же время поддерживают положение об учете питомцев.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что россияне негативно воспримут не только введение штрафов, но и в принципе сам факт чипирования любимцев.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
29.09.20 14:30
В России хотят поддержать пожилых бизнесменов льготами и субсидиями
29.09.20 13:54
Армянские военные пригрозили применить оружие широкого радиуса поражения против Азербайджана
28.09.20 12:00
Азербайджан пригрозил Армении нанести ответный удар
28.09.20 10:49
ОНФ требует, чтобы Котова взялась за недобросовестного подрядчика
25.09.20 19:50
В России намерены ужесточить правила регистрации детей в соцсетях
25.09.20 18:46
В России запустят онлайн сервис покупки земельных участков
25.09.20 17:18
Малоимущих россиян хотят поддержать продуктовыми сертификатами
24.09.20 09:40
С января 2021 года планируется повысить НДФЛ до 15%
23.09.20 19:05
Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат-срочник готов понести наказание
23.09.20 18:49
Доцент ВШЭ прокомментировал объединение «Яндекса» и «Тинькофф»
Общество
Сегодня, 12:12
В Челябинской области растет число инфицированных ковидом школьников
Общество
Сегодня, 12:46
Челябинцы: Туман есть, но под его прикрытием нас усиленно травят
Новости
Сегодня, 13:50
Общество
За сутки от ковида умерло трое южноуральцев и у одного коронавирус стал сопутствующей причиной смерти
Сегодня, 13:10
Среда обитания
В Челябинске озеленили улицу Цвиллинга
Сегодня, 12:53
Экономика
Троицкая ГРЭС начинает отопительный сезон
Сегодня, 12:49
Культура
«Три толстяка» открывают новый сезон Озёрского театра кукол
Сегодня, 12:33
Федерация
Общественники потребовали дать россиянам возможность снижать налог на недвижимость на треть
Материалы рубрики
Сегодня, 12:33
Федерация
Общественники потребовали дать россиянам возможность снижать налог на недвижимость на треть
Вчера, 14:15
Федерация
Стало известно, кого не допустят до работы без прививки от covid-19
Вчера, 11:58
Федерация
В России перестанут продавать ОСАГО без техосмотра
Вчера, 11:38
Федерация
В России могут закрыться треть автозаправок
29.09.20 14:56
Федерация
В России начали выдавать больничные по новым правилам
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика