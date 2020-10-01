Хозяев питомцев без чипов оставят без штрафов

В России передумали штрафовать владельцев, которые не промаркировали своих домашних любимцев. Введение штрафов за отсутствие чипов у питомцев преждевременны, заявили в Минсельхозе.

В ведомстве считают, что прежде чем штрафовать граждан, сначала необходимо принять регулирующий данные нормы закон. Прописанные требования в первую очередь направленные на сельскохозяйственных животных, уточнили в Минсельхозе “Известиям”.

Противниками введения штрафов за невыполнение требований по чипированию домашних животных являются депутаты Госдумы, которые в то же время поддерживают положение об учете питомцев.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что россияне негативно воспримут не только введение штрафов, но и в принципе сам факт чипирования любимцев.