Игорь Конашенков: группировка войск ЛНР взяла под контроль семь населенных пунктов

Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Смолянинов, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка и Замуловка. Продвижение составило шесть километров.

Об этом сегодня, седьмого марта, в ходе брифинга сообщил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка и Мирное. Подразделения Народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города – в Новоселовке, поселке Моряков, Осавиахиме – и на востоке – в Найденовке и Азов Кольцо», - сообщил Игорь Конашенков.

Он рассказал также, что вчера, около 17 часов московского времени, на проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов.

«Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве «живого щита». Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четыре и ранено пять мирных граждан. Бойцами народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были выведены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию. Всем им оказана необходимая помощь», - заявил Игорь Конашенков.

Как сообщает группа минобороны РФ в ВКонтакте, цитируя официального представителя министерства, «подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное».

«Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2». Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и две радиолокационных станции ВСУ. Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станции. Уничтожены: 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов», - сказал Игорь Конашенков.

Также он напомнил, что сегодня, седьмого марта с десяти утра московского времени объявлен «режим тишины», и открываются шесть гуманитарных коридоров: один - из Киева в Гомель; два - из Мариуполя, в Запорожье и в Ростов-на-Дону; один - из Харькова в Белгород; два - из Сум в Белгород и в Полтаву.

«Детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. На период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов», - заявил Игорь Конашенков.