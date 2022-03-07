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Соединенные Штаты Америки неоднократно предпринимали попытки окончательно превратить Украину в по
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
07.03.2022

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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
07.03.2022

Вооруженные силы РФ объявили «режим тишины» на Украине и открыли гуманитарные коридоры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, седьмого марта, у православных начался Великий семинедельный пост. Пост Свято
07.03.2022

В понедельник у православных начался Великий пост
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07.03.2022

Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
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07.03.2022

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07.03.2022

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07.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.03.2022

РЖД запустили отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий
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07.03.2022

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07.03.2022

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
спецоперация на Украине
Федерация
07.03.2022 15:57

Игорь Конашенков: группировка войск ЛНР взяла под контроль семь населенных пунктов

Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Смолянинов, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка и Замуловка. Продвижение составило шесть километров.

Об этом сегодня, седьмого марта, в ходе брифинга сообщил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка и Мирное. Подразделения Народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города – в Новоселовке, поселке Моряков, Осавиахиме – и на востоке – в Найденовке и Азов Кольцо», - сообщил Игорь Конашенков.

Он рассказал также, что вчера, около 17 часов московского времени, на проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов.

«Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве «живого щита». Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четыре и ранено пять мирных граждан. Бойцами народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были выведены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию. Всем им оказана необходимая помощь», - заявил Игорь Конашенков.

Как сообщает группа минобороны РФ в ВКонтакте, цитируя официального представителя министерства, «подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное».

«Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2». Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и две радиолокационных станции ВСУ. Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станции. Уничтожены: 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов», - сказал Игорь Конашенков.

Также он напомнил, что сегодня, седьмого марта с десяти утра московского времени объявлен «режим тишины», и открываются шесть гуманитарных коридоров: один - из Киева в Гомель; два - из Мариуполя, в Запорожье и в Ростов-на-Дону; один - из Харькова в Белгород; два - из Сум в Белгород и в Полтаву.

«Детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. На период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов», - заявил Игорь Конашенков.

спецоперация на Украине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
07.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.03.2022

В понедельник у православных начался Великий пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.03.2022

Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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07.03.2022 15:02

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07.03.2022 12:58

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07.03.2022 12:48

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07.03.2022 12:14

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07.03.2022 11:37

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Губернатор Текслер обратился к южноуральцам в связи с событиями на Украине

04.03.2022 14:19

В России вводят уголовную ответственность за фэйки о действиях российских военных

04.03.2022 14:17

Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки

04.03.2022 14:00

Часть Советского района Челябинска останется без воды

04.03.2022 13:36

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

04.03.2022 13:28

В Челябинской области за сутки ковид подтвержден у почти 2,3 тысячи жителей

04.03.2022 13:10

Главная достопримечательность нацпарка «Зюраткуль» начала таять

04.03.2022 13:07

Жительница Катав-Ивановска, убившая своего новорожденного ребенка, осталась на свободе

04.03.2022 13:05

В Челябинской области продолжается приём заявок на фестиваль детского творчества

04.03.2022 13:01

В администрацию Златоуста пришел ОМОН

04.03.2022 12:56

На Ашинский металлургический завод пришли силовики

04.03.2022 11:47

Клиенты ВТБ разместили на вкладах и накопительных счетах 900 миллиардов рублей

04.03.2022 10:23

Российские спецслужбы взяли под контроль интернет на Украине

04.03.2022 10:20

Златоустовскую «Уралочку» лишили возможности выиграть медали Евролиги

04.03.2022 10:18

Итоги второго раунда переговоров России и Украины