Из Челябинска в Севастополь будут курсировать прямые поезда

Со второго мая 2023 года мая будут запущены прямые поезда «Таврия» между Челябинском и Севастополем (Крым), сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Поезд № 193/194 Челябинск – Севастополь будет курсировать с периодичностью один раз в неделю до 26 сентября 2023 года.

Из Челябинска состав будет отправляться по пятницам (в 01.40) и прибывать в Севастополь в воскресенье в 17.05. Время в пути составит 63 часа 25 минут (два дня 15 часов 25 минут).

Из Севастополя поезд будет выезжать по вторникам в 00.20 и прибывать в Челябинск в четверг в 16 часов 24 минуты. Время в пути – два дня 16 часов четыре минуты.

В пути предусмотрены остановки, в том числе в Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Бердяуше, Усть-Катаве, Аше, Уфе, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Керчи, Симферополе и Бахчисарае.

Также в 2023 «Гранд сервис экспресс» запустит на весну-лето поезда в Симферополь из Ростова-на-Дону и Уфы. Причина запуска новых направлений - их высокая востребованность.

В пресс-службе перевозчика отмечают, в 2023 году на курортный сезон в Крым назначены семь круглогодичных, 10 сезонных поездов в Крым и три группы беспересадочных вагонов.

Продажа билетов открывается не ранее, чем за 90 суток.