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Изъять за 24 часа: российских детей хотят отбирать у семей быстрее

Федерация
Сегодня, 14:23
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В России предложили поменять порядок изъятия детей из семей при наличии угрозы для жизни несовершеннолетнего. В этом случае суд должен будет принять соответствующее решение в течение 24 часов.

Авторы инициативы предлагают усовершенствовать нормы регулирования отношений в сфере защиты прав и соблюдения интересов детей в случае возникновения угрозы жизни несовершеннолетнего со стороны взрослых.

Предлагается сделать процесс отобрания ребенка у семьи более ускоренным и наделить суд обязанностью рассматривать такие заявления органов опеки и других уполномоченных структур в течение суток с момента подачи бумаги.

Отмечается, что сегодня в стране немедленно изъять ребенка из семьи органы опеки могут только после решения региональных или муниципальных властей. Существующая же практика свидетельствует о произвольном вмешательстве органов власти в дела семьи, из-за чего страдают и дети, и взрослые. Защита же жизни и здоровья ребенка в России ставится выше прав и свобод, а сами дети являются приоритетом государственной политики.

Как отмечает “Парламентская газета” законопроект будет рассмотрен уже осенью на одном из заседаний депутатов Госдумы.

 

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