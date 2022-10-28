Кадыров: В результате артобстрела погибло 23 чеченских бойца и ранено 58

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 и ранении 58 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области в начале недели.

«Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области», - написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, в результате обстрела погибло 23 бойца и ранено 58, из них четверо получили тяжёлые травмы. Их жизни ничего не угрожает.

Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что власти всегда будут о них заботиться.

Кадыров отметил, что на похороны погибшего в зоне специальной военной операции бойца выделяется один рублей, еще 12 миллионов рублей выплачивает семье государство. Раненые получают три миллиона рублей. «Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку, - добавил глава Чечни. - Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей».