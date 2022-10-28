28.10.2022
У Театра «Омнибус» появился особый взгляд
28.10.2022
Кадыров: В результате артобстрела погибло 23 чеченских бойца и ранено 58
28.10.2022
В Магнитогорске помыться в бане можно льготно
28.10.2022
В Миассе шкаф с вещами придавил ребенка
28.10.2022
Челябинские газовики оказали помощь участникам СВО
28.10.2022
В Сосновском районе произошла крупная авария
Кадыров: В результате артобстрела погибло 23 чеченских бойца и ранено 58
28.10.2022
Глава исполкома «Единой России» Челябинской области Денис Моисеев работает в Херсоне в составе гуманитарной миссии
27.10.2022
Конкурс «ZOV»: баллада
27.10.2022
Конкурс «ZOV»: рисуем мир и Родину
27.10.2022
Мобилизованные и добровольцы в Челябинской области получат единовременную выплату
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022