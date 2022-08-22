Челябинский депутат Корнев привез в столицу особенный подарок для Рамзана Кадырова

В Москве впервые в России прошел интеллектуальный турнир «Своя Игра» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Мероприятие состоялось в столице по инициативе общественного движения «Гражданский комитет России» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, администрации главы и правительства Чеченской Республики, а также постоянного представительства Чеченской Республики при президенте России. Турнир «Своя Игра» был приурочен к празднованию 100-летия чеченской государственности.

Ведущим и соорганизатором мероприятия стал лидер общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. Организаторами и исполнителями «Своей Игры» выступили руководитель межрегиональной ассоциации общественных объединений «Национальный совет молодежных и детских объединений», советник министра по молодежной политике правительства Чеченской Республики Муса Дунаев, директор межрегионального интеллектуального центра Северо-Кавказского федерального округа Саидмагомед Музаев и вице-президент межрегионального интеллектуального клуба «Интеллектуальный Кавказ» Руслан Дунаев.

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Особый подарок, сувенир со Златоустовской гравировкой аята из Священного Корана, для главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова привез из Челябинска координатор Уральского федерально-окружного отделения общественного движения «Гражданский комитет России», депутат Челябинской городской думы от партии «Справедливая Россия - За Правду» Владимир Корнев, который также зачитал благодарственное обращение от лица парламентариев Южного Урала в адрес чеченского народа.

«Данное мероприятие приурочено к празднованию 100-летия чеченской государственности. И важно отметить, что эта инициатива особенно актуальна в настоящее время, когда подлинное национальное единство России в полной мере показывает себя в деле борьбы с фашизмом. Сегодня все наше гражданское общество, представленное миллионами честных, активных и неравнодушных людей поддерживает специальную военную операцию на Украине, где плечом к плечу сражаются русские и чеченские ребята, наши воины из разных краев, республик и областей России», - заявил во вступительном слове Артур Шлыков.

Он добавил, что гражданское общество поддерживает Верховного Главнокомандующего, национального лидера Владимира Путина, который заявил в 2021 году по случаю 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова о его важной исторической роли, отметив, что с риском для жизни Ахмат Кадыров взял на себя ответственность за судьбу республики, пройдя с ее жителями сложнейший и драматический путь.

Переда началом турнира «Своя Игра» присутствующие почтили память первого президента Чеченской Республики минутой молчания.

Отметим, молодежь из разных регионов, волонтеры Молодежной лиги Гражданского комитета России, а также ребята из Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская рота боевого братства» во главе Денисом Ядрышниковым стали самыми главными участниками мероприятия.

Интеллектуальный турнир «Своя Игра» подарил молодежи возможность проверить свои знания в различных направлениях, выявив победителей непростых испытаний.

По окончанию турнира победители турнира и все участники были отмечены благодарственными письмами и грамотами. Занявший первое место в турнире «Своя Игра» Леонид Исаев удостоился «Кубка Кадырова».

Добавим, в качестве почетных гостей на мероприятие прибыли председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России Владимир Зорин; заместитель председателя правительства Чеченской Республики, полномочный представитель Чеченской Республики при президенте Российской Федерации Бекхан Таймасханов; председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Герой Российской Федерации, генерал-майор ФСБ РФ в запасе Сергей Липовой; председатель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ РФ в запасе Александр Михайлов; Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, военный хирург, полковник Юрий Фокин; общественный деятель и благотворитель Армаис Есаян; имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев; глава Централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия» Шафиг Пшихачев; заместитель полномочного представителя Чеченской Республики при президенте Российской Федерации Магомед Хакиев; заместитель полномочного представителя Чеченской Республики при президенте Российской Федерации Максим Рублев; член-корреспондент международной Академии культуры и искусства Ирина Краснова и другие.