Челябинский Якудза вместе с бойцами Кадырова собирается освободить Киев от нацистов

Челябинец Александр Воложанин, лишившийся глаза в боях за Донбасс и получивший сильную контузию, мечтает освобождать Киев от нацистов вместе с бойцами Рамзана Кадырова. Правда, пока Якудза (таков позывной нашего героического земляка) не может продолжить участие в спецоперации по причине полученных серьезных ранений.

Тем не менее, мысленно Александр Воложанин со своими товарищами. Сегодня ночью, 21-го июля, он написал на своей странице в ВКонтакте следующее: «Рамзан Кадыров собрал полк, который пойдет очищать Киев от нациков. Мои боевые братья, с кем я был на спецоперации, входят туда. Возможно, и я туда войду после лечения. Победа будет за нами. Ахмат Сила. Слава России».

Напомним, лидер проекта «Трезвые дворы» отправился защищать Донбасс как доброволец, воевал в составе чеченского штурмового отряда «Нохчи».

Трехсантиметровый осколок в его голову попал в тот момент, когда вместе с другими бойцами спецназа Кадырова он собирался установить флаги России и Чечни на крыше дома в городе Северодонецке – в пяти метрах от челябинца произошел взрыв в результате выстрела вражеского танка. То, что Александр Воложанин остался жив, врачи назвали чудом.