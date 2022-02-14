Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Сегодня, 14 февраля, Cпортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку к соревнованиям. Об этом говорится в сообщении CAS.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло временное отстранение Валиевой от участия в Олимпийских Играх. Данное решение обжаловали в суде Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU), однако их требования не были удовлетворены. Основанием для временного отстранения фигуристки стала положительная допинг-проба, взятая в декабре 2021 года. В ней было обнаружено запрещённое вещество – триметазидин. При этом последующие допинг-пробы оказались чистыми.

Cпортивный арбитражный суд принял во внимание тот факт, что Валиеву поздно известили о положительной допинг-пробе, не дав времени на защиту. Кроме того, CAS учёл возраст 15-тилетней фигуристки и её статус «защищённой персоны».

«CAS отмечает, что серьёзная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было её виной в ходе Олимпиады», — говорится в релизе.

Между тем во Всемирном антидопинговом агентстве сегодня ответили на вопрос, почему декабрьскую пробу Валиевой проверили только сейчас. Как сообщили в пресс-службе организации, образец россиянки не был отмечен как приоритетный.

«Согласно информации, полученной WADA, образец не был отмечен РУСАДА как приоритетный при его передаче в лабораторию в Стокгольме. Это означает, что лаборатория не знала о необходимости ускоренной проверки образца», - сообщает пресс-служба WADA.

Напомним, что женский турнир по фигурному катанию начнётся завтра, 15 февраля. В этот день спортсменки выступят с короткой программой. Прокаты произвольной программы состоятся 17 февраля.