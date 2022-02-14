Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудник КУиЗО администрации Челябинска Максим Кузьмин стал фигурантом уголовного дела. По предв
14.02.2022

В отношении сотрудника администрации Челябинска возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уровень официально регистрируемой безработицы в Челябинской области в 2021 году сократился в три
14.02.2022

Число безработных в Челябинской области существенно сократилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк сообщил о трагической гибели рысенка Аида, появившегося на свет в стенах учре
14.02.2022

В челябинском зоопарке снежный барс загрыз Аида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Курчатовского района Челябинска пристально следят за качеством содержания подрядными орган
14.02.2022

Власти Курчатовского района пристально следят за качеством уборки общественных пространств после снегопадов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска не верят докладам чиновников о результатах уборки снега в городе. Гне
Дороги
Дороги
14.02.2022

Челябинцы не верят чиновникам, которые рапортуют о результатах уборки снега
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2022

Более половины россиян признались в том, что влюблены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2022

МОК отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2022

Челябинские полицейские задержали организатора двух Интернет-магазинов по продаже наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2022

Российские фигуристы взяли серебро в танцах на льду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2022

Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2022

Соучаствующее проектирование: Дом архитектора приглашает челябинцев к обсуждению велосипедной инфраструктуры
Федерация
14.02.2022 16:02

Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Сегодня, 14 февраля, Cпортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку к соревнованиям.  Об этом говорится в сообщении CAS.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло временное отстранение Валиевой от участия в Олимпийских Играх. Данное решение обжаловали в суде Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU), однако их требования не были удовлетворены. Основанием для временного отстранения фигуристки стала положительная допинг-проба, взятая в декабре 2021 года. В ней было обнаружено запрещённое вещество – триметазидин. При этом последующие допинг-пробы оказались чистыми.

Cпортивный арбитражный суд принял во внимание тот факт, что Валиеву поздно известили о положительной допинг-пробе, не дав времени на защиту. Кроме того, CAS учёл возраст 15-тилетней фигуристки и её статус «защищённой персоны».

«CAS отмечает, что серьёзная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было её виной в ходе Олимпиады», — говорится в релизе.

Между тем во Всемирном антидопинговом агентстве сегодня ответили на вопрос, почему декабрьскую пробу Валиевой проверили только сейчас. Как сообщили в пресс-службе организации, образец россиянки не был отмечен как приоритетный.

«Согласно информации, полученной WADA, образец не был отмечен РУСАДА как приоритетный при его передаче в лабораторию в Стокгольме. Это означает, что лаборатория не знала о необходимости ускоренной проверки образца», - сообщает пресс-служба WADA.

Напомним, что женский турнир по фигурному катанию начнётся завтра, 15 февраля. В этот день спортсменки выступят с короткой программой.  Прокаты произвольной программы состоятся 17 февраля.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудник КУиЗО администрации Челябинска Максим Кузьмин стал фигурантом уголовного дела. По предв
14.02.2022

В отношении сотрудника администрации Челябинска возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уровень официально регистрируемой безработицы в Челябинской области в 2021 году сократился в три
14.02.2022

Число безработных в Челябинской области существенно сократилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк сообщил о трагической гибели рысенка Аида, появившегося на свет в стенах учре
14.02.2022

В челябинском зоопарке снежный барс загрыз Аида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Курчатовского района Челябинска пристально следят за качеством содержания подрядными орган
14.02.2022

Власти Курчатовского района пристально следят за качеством уборки общественных пространств после снегопадов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска не верят докладам чиновников о результатах уборки снега в городе. Гне
Дороги
Дороги
14.02.2022

Челябинцы не верят чиновникам, которые рапортуют о результатах уборки снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинской филармонии в 2022 году исполняется 85 лет. В честь красивой даты в цитадели классичес
Интервью

Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души

14.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские автомобилисты, неоднократно просившие городскую власть вернуть на улицы Советскую и П
Общество

Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать

11.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в пятницу, 11 февраля. Ве
Среда обитания

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

10.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники выступили против продления челябинского метротрамвая до городского бора. С критикой
Среда обитания

Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции

09.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский областной суд отказал в иске правозащитнику Владимиру Казанцеву по застройке территор
Общество

Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить

09.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области решение о карантине по острой респираторной инфекции (ОРВИ) в отдельно взят
Общество

При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин

08.02.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

14.02.2022 17:04

На Сретение в Челябинской области местами снег

14.02.2022 16:13

Более половины россиян признались в том, что влюблены

14.02.2022 16:12

МОК отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира

14.02.2022 16:11

Челябинские полицейские задержали организатора двух Интернет-магазинов по продаже наркотиков

14.02.2022 16:03

Российские фигуристы взяли серебро в танцах на льду

14.02.2022 16:02

Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине

14.02.2022 15:52

В отношении сотрудника администрации Челябинска возбуждено уголовное дело

14.02.2022 15:49

Соучаствующее проектирование: Дом архитектора приглашает челябинцев к обсуждению велосипедной инфраструктуры

14.02.2022 15:24

В Челябинске курьер по доставке продуктов избил прохожего

14.02.2022 15:12

В Челябинской области завершились Всероссийские соревнования по фристайлу

14.02.2022 14:58

Челябинскстат назвал самый популярный у женихов и невест месяц ушедшего года

14.02.2022 14:52

«Динамо-Уралочка» сохраняет первое место на чемпионате России по водному поло

14.02.2022 14:48

Число безработных в Челябинской области существенно сократилось

14.02.2022 14:39

В челябинском зоопарке снежный барс загрыз Аида

14.02.2022 14:19

РМК инвестировала в обновление коркинской «Березки» 235 миллионов

14.02.2022 13:40

Инспекторы областного ГИБДД помогли водителям, застрявшим на трассе

14.02.2022 13:22

За выходные заболело ковидом более 10 тысяч южноуральцев, умерло - 34

14.02.2022 13:21

В Челябинске подрядчик бросит больше сил на отлов бездомных животных

14.02.2022 13:10

Власти Курчатовского района пристально следят за качеством уборки общественных пространств после снегопадов

14.02.2022 12:45

Калининский район останется без воды

14.02.2022 12:44

Челябинцы не верят чиновникам, которые рапортуют о результатах уборки снега

14.02.2022 12:32

Директор горсада имени Пушкина уволился

14.02.2022 12:15

ВТБ предупреждает об активности мошенников накануне 14 февраля

14.02.2022 12:10

В Челябинске бывший энергетик осужден за смерть ребенка

14.02.2022 11:49

На «поле боя» районных властей Челябинска с ларьками-«нелегалами» случилось затишье

14.02.2022 11:33

В Челябинске стабилизируется ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта

14.02.2022 11:25

В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении

14.02.2022 11:06

Плохие дороги: Верховный суд признал «Нижавтодорстрой» виновным в причинении многомиллионного ущерба бюджету Челябинска

14.02.2022 10:58

Пса, покусавшего ребенка в Челябинске, отдали в приют

14.02.2022 10:45

Челябинск полностью готов к благоустройству общественных пространств, осталось дождаться тепла

14.02.2022 10:43

В Челябинске коммунальщиков ориентировали на очистку дворов от снега и кровель от наледи

14.02.2022 10:31

Текслер открыл реконструированную «Березку» в Коркино и прокатился на лыжах

14.02.2022 10:22

Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души

14.02.2022 10:16

В России начнут штрафовать за сравнение СССР с фашистской Германией

14.02.2022 10:11

Серьезный экономический эффект: ММК продолжает повышать энергоэффективность

14.02.2022 10:02

Киноромантикам: Wink подскажет, как порадовать свою половинку

14.02.2022 09:50

В школах Озерска продлили дистант еще на неделю

14.02.2022 09:38

Челябинские зоозащитники: Как искоренить случаи нападения собак на людей и вести себя с агрессивным животным

14.02.2022 09:37

В понедельник в Челябинской области местами небольшой снег

13.02.2022 23:36

Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля

12.02.2022 18:56

Бывший замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО

12.02.2022 18:53

В Октябрьском районе десятимесячная девочка умерла от ожогов

12.02.2022 00:29

Челябинские власти сообщили о ночной обработке опасных участков дорог реагентами

11.02.2022 21:16

14 февраля челябинские больничные клоуны признаются в любви детям

11.02.2022 20:59

В выходные в Челябинской области местами снег и слабый ветер

11.02.2022 20:43

Южноуральцев предупреждают о снегопадах

11.02.2022 20:22

В Челябинске построят новый МФЦ для миграционной службы

11.02.2022 18:43

В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские

11.02.2022 18:33

Мошенник из Магнитогорска искал жертв на сайтах знакомств и выманивал у них деньги на лечение

11.02.2022 18:24

Житель Сосновского района предстанет перед судом за избиение маленького сына

11.02.2022 18:15

В Челябинске объявлен набор на курсы матросов-спасателей

11.02.2022 17:49

«Приполярный-2022»: покорившие перевал Дятлова южноуральцы собираются в новое экстремальное путешествие

11.02.2022 17:33

Анонсы событий и мероприятий на выходные

11.02.2022 17:05

В Челябинской области за год выявлено более 3,5 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства

11.02.2022 17:02

В День Всех влюбленных Камерный театр Челябинска приглашает на свидание вслепую

11.02.2022 17:00

Челябинская область задает ESG-тренд в сфере промышленной реновации

11.02.2022 16:38

Челябинцы услышат легендарные хиты QUEEN и SCORPIONS на симфоническом шоу «STILL ROCKIN’ YOU»

11.02.2022 16:28

В России производители электрозаправок смогут воспользоваться налоговыми льготами

11.02.2022 16:25

Сто миллионов: Текслер поддержал инициативу Скокова о денежном стимулировании дружинников

11.02.2022 16:16

Челябинская филармония откроет парад праздничных концертов в честь своего 85-летия «Маленькой торжественной мессой»

11.02.2022 16:09

ВТБ: новое повышение ключевой ставки «добавит» рынку депозитов минимум 100 млрд рублей

11.02.2022 15:54

12 жертв: полиция Златоуста просит о помощи в поиске мошенника

11.02.2022 15:47

В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников, но изолированных классов нет

11.02.2022 15:45

«Урал-Сервис-Групп» начнет капремонт улицы Дарвина в Челябинске уже на следующей неделе

11.02.2022 15:32

ГИБДД Челябинска напомнила водителям общественного транспорта: Детей высаживать нельзя

11.02.2022 14:47

Минсоц объяснило причины существенной разницы в размерах премий в Магнитогорском интернате

11.02.2022 14:20

В Магнитогорске мошенники приходят к жителям под видом коммунальщиков

11.02.2022 13:57

Из-за метелей и снегопадов ГИБДД выводит на трассы Челябинской области дополнительные экипажи

11.02.2022 13:45

Чиновники защищали «Промуглеродпроект» напрасно: минэкологии обнаружило в Муслюмово графитовый след

11.02.2022 13:38

В школах Магнитогорска продлили дистанционное обучение еще на неделю

11.02.2022 13:15

ГИБДД заявила об улучшении ситуации на дорогах Челябинска

11.02.2022 13:05

За сутки заболело ковидом почти пять тысяч южноуральцев, в том числе 892 школьника

11.02.2022 12:49

Во Всемирный день больного врачи ЧОКБ рассказали о пациентах с генетической бомбой замедленного действия

11.02.2022 12:30

Житель Долгодеревенского в неадекватном состоянии угрожал расправой медикам

11.02.2022 12:25

В Златоусте стартовал тур ватерпольной Суперлиги России

11.02.2022 11:58

Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать

11.02.2022 11:23

Замначальника ГЖИ Челябинской области уходит в отставку

11.02.2022 10:59

Отставка в аппарате губернатора Челябинской области

11.02.2022 10:58

Бывший замглавы Ашинского района подозревается в получении взятки

11.02.2022 10:51

При поддержке ММК: «IT-отражение» поможет юным компьютерным гениям раскрыться

11.02.2022 10:37

В Челябинской области заболеваемость ковидом среди детей выросла в 3-4 раза

11.02.2022 10:30

Карпов против Корчного: Wink покажет историю самого знаменитого шахматного поединка

11.02.2022 10:22

Челябинск посетит известный проповедник игумен Петр

11.02.2022 10:17

Сергей Лавров о встрече с главой МИД Британии: Разговор немого с глухим

11.02.2022 10:04

Со всеми вытекающими: власти Южноуральска «подарили» пенсионерке с инвалидностью канализационные сети

11.02.2022 09:53

На северо-западе Челябинска отключат светофоры

10.02.2022 21:01

ФСБ раскрыла личность украинца, который «минировал» российские города

10.02.2022 20:55

Роскомнадзор предложил законодательно запретить пропаганду педофилии

10.02.2022 20:46

Задержан лжетеррорист из Челябинска, «минировавший» социальные объекты по всей стране

10.02.2022 18:21

В пятницу в Челябинской области снегопады и резкое падение давления

10.02.2022 18:15

Анонсы событий и мероприятий на 11 февраля

10.02.2022 18:08

Мошенничество на 450 тысяч: в Златоусте замдиректора фирмы опустошила ее кассу

10.02.2022 17:51

Гендиректор МУП ПОВВ Челябинска покидает свой пост

10.02.2022 17:44

Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино

10.02.2022 16:54

Сотрудники ДПС Челябинска, задержанные за взятки, не сумели вернуться домой

10.02.2022 16:33

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

10.02.2022 16:32

Абоненты МегаФона первыми в стране смогут звонить из-за границы с использованием VoLTE

10.02.2022 16:08

Алексей Текслер: Важен вклад прокуратуры в расследование каждого случая гибели ребенка

10.02.2022 15:02

Прокуратура потребовала у администрации Челябинска легализовать стихийное кладбище в Металлургическом районе

10.02.2022 14:53

ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов