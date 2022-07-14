Казахская бабушка: Нужно знать историю

В последнее время россиян удивляет позиция президента Казахстана, который декларирует добрососедские отношения с Россией, с одной стороны, а с другой кидает посыл Западу, что против их санкций не пойдет, да и республики Донбасса не признает. Но это дело его совести. Хотя такая позиция во власти и порождает антироссийские настроения в обществе, когда даже в магазинах начинают запрещать покупателям говорить по-русски.

Однако здравые головы в стране есть. Старшее поколение лучше молодых знает историю и не мешало бы прислушаться к мнению пожилой женщины-казашки, которая призывает молодежь помнить историю.

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