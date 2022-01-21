Казахстан отверг обвинения Европарламента в нарушении прав человека

МИД Казахстана счёл резолюцию Европарламента по ситуации с соблюдением прав человека в республике предвзятой и неприемлемой. Заявление опубликовано сегодня, 21 января, на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В резолюции Европейского парламента, принятой накануне большинством голосов, утверждается, что в ходе январских беспорядков в Казахстане неоднократно нарушались права человека. В связи с этим европейские парламентарии призвали провести международное расследование прошедших массовых протестов, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников.

В МИД Казахстана выразили несогласие с такой оценкой ситуации и подчеркнули, что депутаты Европарламента не запрашивали информации и разъяснений, а значит их выводы носят необъективный характер. В дипведомстве напомнили, что руководство Казахстана проводит собственное расследование и его результаты представит международному сообществу.

«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», отмечается в сообщении.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации быстро переросли в беспорядки и мародерство. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Руководство Казахстана заявило об участии в столкновениях вооружённых иностранных боевиков и запросило помощи миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. За время протестов правоохранители задержали около 2 тыс. человек. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди пообещал, что государство обеспечит справедливое расследование дел задержанных.