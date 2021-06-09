Координационный совет при ОП РФ выступил против поправок по границам ООПТ

Координационный совет по экологическому благополучию при Общественной палате РФ просит отклонить проект федерального закона № 1152655-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особо охраняемых природных территориях”». Предлагаемые поправки позволят изымать часть земельных участков природных заказников, памятников природы и других особо охраняемых природных территорий.

Соответствующее заявление, которое поддержали большинство членов Совета, направлено председателю Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Владимиру Бурматову.

По мнению совета, в случае принятия законопроекта из большей части особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России могут быть исключены практически любые участки, возникнет угроза их разрушения в результате добычи полезных ископаемых, сплошных рубок леса или застройки — то есть, практически под любые нужды. Это означает угрозу разрушения для большей части ООПТ России.

«Это первое заявление Координационного совета, за него проголосовало подавляющее большинство членов, и неслучайно оно относится к области особо охраняемых природных территорий, - отметила председатель Координационного совета, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. - Это наиболее уязвимые экологически значимые объекты для посягательств крупного бизнеса в коммерческих интересах».

Председатель напомнила, что президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума отметил важность расширения заповедников и национальных парков в нашей стране.

По мнению членов координационного совета, внесенный законопроект представляет серьезную угрозу режиму ООПТ России и их существующей структуре. Во многих регионах именно в заказниках и памятниках природы охраняются наиболее ценные природные комплексы и экосистемы, которые являются местами обитания редких видов животных и растений.

Члены Совета призывают всех неравнодушных поддержать инициативу Совета и также направить обращения в Госдуму с просьбой не допустить принятия закона.

Напомним, ранее Челябинская область выступила с инициативой установить на федеральном уровне единые для всех регионов правила изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В настоящий момент субъекты самостоятельно принимают решение по изменению границ особо охраняемых природных территорий

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш на заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» предложил ввести единые правила. Необходимость этого шага он обосновал на примере Челябинского городского бора, изменение границ которого на региональном уровне привело к протестным акциям и судебным разборкам.