26.07.2022
Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе
26.07.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике
26.07.2022
В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир
26.07.2022
Эковолонтёры навели порядок на Аракульском шихане
26.07.2022
Южноуральские велосипедисты заняли третье место на чемпионате России
26.07.2022
В Карталах пожилые люди осваивают технику «торсион-папье»
Короткий путь от мобилизации до добровольной сдачи
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
25.07.2022
Отец Варфоломей: Россия, Украина, Беларусь – мы все русские
23.07.2022
За мужество и героизм: Сергей Шойгу вручил «Золотую звезду» Ивану Шицу
21.07.2022
Добровольцы именных батальонов Южного Урала получат соцподдержку от области за помощь Донбассу
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022