Короткий путь от мобилизации до добровольной сдачи

Народная милиция ЛНР опубликовала видеозапись с добровольно сдавшимся в плен союзным войскам неким Виктором Ищенко, военнослужащим 24 бригады Вооружённых сил Украины. Бывший солдат рассказал, каким образом он попал на передовую.

Ищенко родом из Харьковской области – село Александровка. После того, как он вывез свою семью в Мукачевский район Харьковской области, на украинском блок-посту ему вручили повестку. Мужчину мобилизировали в роту охраны военкомата, потом отправили в командировку – сперва на Яворовский полигон во Львов, затем на передовую.

– Отправили нас в район Золотого, копали постоянно окопы, конкретных задач никто не ставил, своих командиров в глаза даже не видел. Потом получил ранение в районе села Лоскутовка, добрался к посёлку Волчеяровка и сдался в плен российским военным, – поясняет харьковчанин.

Вот вам и весь путь мобилизированных против своей воли гражданских людей. А ещё – наглядный пример того, как руководство Украины бросает неподготовленные кадры в жерло войны, делает вывод наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.