Латвия закроет воздушное пространство для российских самолётов. Аналогичное решение приняли ещё 4 страны

Латвия закрывает своё воздушное пространство для зарегистрированных в России авиакомпаний из-за ситуации на Украине. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил министр сообщения транспорта республики Талис Линкайтс.

«Латвия закроет воздушное пространство для зарегистрированных в России авиакомпаний для коммерческих рейсов. В настоящее время готовится решение для рассмотрения на заседании правительства», - написал он в Twitter.

Об этом решении ранее также объявил министр юстиции страны Янис Борданс. «Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», - написал он в Twitter.

Ранее о закрытии своего пространства для самолётов из России объявили Чехия, Польша, Болгария и Эстония. Великобритания запретила «Аэрофлоту» осуществлять полёты в эту страну.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и денационализации Украины. В ответ на действия Москвы ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели персональные санкции в отношении политического руководства РФ и представителей бизнес-элиты, также введены масштабные ограничения для стратегических секторов российской экономики.