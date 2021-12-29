29.12.2021
Уголовное дело Белавкина передано в суд
29.12.2021
Главный полицейский Челябинской области попрощался с личным составом
29.12.2021
ММК повышает эффективность производственно-экономического планирования
29.12.2021
Медики и соцработники получат двойную оплату за борьбу с ковидом в новогодние праздники
29.12.2021
Замглавы Ашинского района попался на взятке
29.12.2021
Россияне смогут развестись в любом ЗАГСе страны независимо от прописки
Медики и соцработники получат двойную оплату за борьбу с ковидом в новогодние праздники
29.12.2021
За сутки заболело ковидом 490 южноуральцев, выздоровело 498, умерло 28
27.12.2021
За сутки заболело ковидом 510 южноуральцев, выздоровело 508, умерло 29
22.12.2021
За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев
22.12.2021
Алексей Текслер: Напоминаю, запрета на проведение утренников и присутствия на них родителей нет
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021