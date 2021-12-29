Медики и соцработники получат двойную оплату за борьбу с ковидом в новогодние праздники

Медики и сотрудники социальных учреждений, которые помогают пациентам справляться с коронавирусной инфекцией COVID-19, за работу в новогодние праздники получат специальные социальные выплаты в двойном размере.

Кроме того, предоставление специальных социальных выплат для этих категорий работников продлевается на 2022 год.

Соответствующие постановления от 23 декабря 2021 года №2412 и от 25 декабря 2021 года №2475 подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Документы размещены на официальном сайте кабмина.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, доплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. По поручению Президента эти категории работников получают дополнительные выплаты.

«Правительство выделит на выплаты в двойном размере и на продолжение выплат в первом полугодии 2022 года более 128,5 миллиарда рублей», – сообщил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 28 декабря.

Премьер попросил коллег очень внимательно контролировать, чтобы финансирование быстро и вовремя поступало к адресатам. «Поручение главы государства должно быть выполнено в полном объёме», – подчеркнул он.