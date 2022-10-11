11.10.2022
Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг
11.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 октября (18+)
11.10.2022
Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов
11.10.2022
Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры
11.10.2022
В Челябинске может стать меньше на одну бесплатную парковку
11.10.2022
В Челябинске раздадут более 8 тысяч саженцев
Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг
05.10.2022
Сегодня состоится онлайн-вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов
03.10.2022
Памятка для имеющих отсрочку специалистов, которым пришла повестка
27.09.2022
Опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации
10.08.2022
Минцифры: Собирать биометрию россиян без их согласия не будут
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022