Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг

Информация об утечке персональных данных россиян с портала Госуслуг не соответствует действительности. Учетные данные с портала не были скомпрометированы, информация надежно защищена, заверяют в Минцифры РФ.

В сети, благодаря злоумышленникам, появился фрагмент якобы базы данных пользователей Госуслуг, содержащий пять тысяч записей. Они содержали предположительно были ФИО, даты рождения, пол, ИНН, СНИЛС, электронные адреса, номера телефонов и другая информация.

«Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг. Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», - сообщили в Минцифры.

Служба безопасности ведомства предполагает, что появившаяся в сети база данных относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через Госуслуги. В министерстве заверили, что эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей.

В министерстве отметили, любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. «Личную информацию (логины, пароли, пин-коды и т.д.) никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы «официальные» письма, нужно тщательно проверять», - напомнили в Минцифры.