Минцифры: Собирать биометрию россиян без их согласия не будут

Биометрические данные россиян будут собирать и передавать в Единую биометрическую систему (ЕБС) только с согласия граждан.

Об этом сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в связи с появившимися в СМИ сообщениями об отмене необходимости получения разрешения граждан при сборе биометрии.

В начале августа ведомство подготовило поправки к проекту приказа, определяющего порядок сбора и хранения биометрии в ЕБС.

Минцифры уточняет, что подготовленный документ не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных.

Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина:

через банк

самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022)

в будущем — через МФЦ

Невозможно собирать биометрию:

с камер наблюдения

из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия

Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в ЕБС.

В министерстве напоминают, обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ.

При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с согласия гражданина. Гражданин, данные которого передаются в ЕБС, должен быть уведомлен об этом собственником коммерческой системы (банком) с обязательным информированием о порядке отзыва хранения данных в ЕБС и их уничтожении.

Гражданин также будет проинформирован о передаче его данных в ЕБС в личном кабинете на Госуслугах. Там же он сможет подать заявление об удалении своих биометрических данных из ЕБС. Проект приказа направлен на уточнение соответствующих процедур.

Минцифры заверяет, что будет тщательно следить за тем, чтобы при переносе данных из коммерческих систем в ЕБС граждане:

обязательно получали уведомления

могли по своему желанию направить требование о прекращении хранения данных в ЕБС и удалении соответствующих данных.

Информация из нескольких коммерческих систем не будет «смешиваться»

Если биометрические данные гражданина содержатся в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС будут храниться только самые актуальные данные, отвечающие необходимым стандартам качества. Все остальные передаваемые данные будут удаляться.

Министерство подчеркивает, что ЕБС соответствует всем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности, уровень ее безопасности и надежность хранения данных постоянно проверяется и контролируется. Хранение биометрических данных в ЕБС обеспечит их надежную защиту.

Минцифры еще раз уточняет, что сдача биометрии не обязательна. Это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов. Например, благодаря биометрии можно дистанционно сдать экзамены или оплатить проезд в транспорте без проездных документов.