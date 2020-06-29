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Минтруд разъяснил, как будет оплачиваться работа в нерабочую среду, 1 июля

Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 09:14
Автор: 
Олеся Денисова

Наступившая неделя для работающих жителей Челябинской области, как и всех россиян, вновь будет сокращена на один день.

В 2020 году одна среда, первого июля, объявлена главой государства нерабочей. На этот день назначено общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Как пояснили в министерстве труда и социальных отношений РФ, дополнительный выходной не отразится на размере заработной платы за июль (этот день будет оплачен как рабочий). А те, кому первого июля предстоит работать, получат оплату за этот день в двойном размере.

«По нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни», - пояснили в министерстве принцип оплаты.

Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как и за работу в другие праздничные дни, если такое вознаграждение установлено локальными нормативными актами. Также по желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается.

Следующая в 2020 году нерабочая среда и сокращенная рабочая неделя придется на ноябрь. День народного единства, который в этом году выпал на среду, «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со второго по третье и с пятого по шестое.

Последняя рабочая неделя 2020 года пока ожидается четырехдневной (если 31 декабря не сделают выходным днем). Первое января 2021 года выпало на пятницу.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Нормы оплаты труда в выходные дни установлены статьей 153 Трудового кодекса РФ.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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