Голосование за поправки в Конституцию перенесено
Общество
Сегодня, 19:06
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено с 22 апреля на неопределенный срок.
Об этом завил президент России Владимир Путин 25 марта в ходе обращения к гражданам страны.
«Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату, - отметил глава государства. - Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».
Общество
Сегодня, 19:34
Общество
Сегодня, 19:32
Федерация
18.03.20 10:37
Сегодня, 12:46
Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:10
Сегодня, 09:32
Вчера, 22:43
Общество
Сегодня, 13:27
Новости
Сегодня, 16:46
Общество
Сегодня, 12:50
Экономика
Сегодня, 12:35
Происшествия
Вчера, 22:43
Общество
Вчера, 18:28
Происшествия
Опрос
Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?
Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 16:46
Общество
Вчера, 22:43
Общество
Вчера, 18:03
Общество
Вчера, 15:06
Общество
Вчера, 15:00
Общество