Изменения в Конституцию закрепят право россиян на соцгарантии, чистую среду и улучшат ситуацию в здравоохранении

Президент Владимир Путин 14 марта этого года - после одобрения Госдумой и Советом Федерации - подписал Закон РФ о поправке к Конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Глава государства твердо убежден: разработанные поправки нужны. Владимир Путин подчеркнул, что общероссийское голосование необходимо для того, чтобы "авторами поправок стали сами граждане страны".

Голосование по поправкам в ряд статей главного политического и правового документа государства (действующая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) начнется в регионах страны с 25-го июня и завершится спустя неделю. Россиянам предстоит ответить на вопрос: "Одобряете ли вы поправки в Конституцию". Вариантов ответа два: "Да" и "Нет".

Основным днем проведения голосования станет первое июля (это будет для жителей нашей страны официальный выходной) - "растянуть" процесс голосования на несколько дней власти решили ввиду непростой эпидемиологической ситуации: чтобы избежать большой концентрации людей в одно время и в одном месте.

За внесение поправок в Конституцию Российской Федерации выступают многие известные южноуральцы, считающие, что изменения в основной документ страны оправданы новыми потребностями общества и приоритетами государства.

Одними из важнейших, по мнению экспертов, несомненно, являются поправки, касающиеся здравоохранения. Их актуальность и важность для жителей страны прокомментировал главный врач ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" министерства здравоохранения Российской Федерации (Челябинск) Олег Лукин.

"Во-первых, впервые вводится понятие ответственности самого человека за свое здоровье, приверженности здоровому образу жизни и так далее. От этого зависят все вопросы профилактики, диспансеризации и ранней диагностики, о чем мы, медики, давно говорим. Во-вторых, закрепляются приоритетные вопросы охраны здоровья детей и женщин, что является отражением давнего медицинского понятия о том, что здоровье надо беречь смолоду", - сказал Олег Лукин.

Поддерживает поправки и президент автономной некоммерческой организации "Союз родителей", член Общественной палаты Челябинской области Оксана Кирюшина. Она считает, что предлагаемые изменения станут продолжением инициатив президента по социальной поддержке граждан, особенно во время эпидемии. Увеличение материнского капитала, поддержка малообеспеченных, выплаты на детей, доплаты врачам, учителям - все эти меры, по мнению Оксаны Кирюшиной, направлены на улучшение качества жизни россиян.

"Мы наблюдаем спад эпидемии и во многом благодаря тому, что президент и правительства регионов, в том числе Челябинской области, мобилизовали системы управления и оказывали (и продолжают оказывать) поддержку семьям с детьми, трудящимся, обеспечивают готовность здравоохранения. С внесением поправок в Конституцию данные вопросы будут решаться автоматически", - уверена Оксана Кирюшина.

Представитель аппарата уполномоченных по правам человека Челябинской области Евгений Коробейников также считает социальный блок поправок наиболее важным изменением, которое содержится в президентском законопроекте о поправках в Конституцию.

"Социальная политика становится все более адресной, четкой, точной, прозрачной. Важными социальными изменениями являются закрепленные в конституционную норму инициативы о приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. По факту МРОТ к нему уже приравнен (совсем недавно), однако теперь это вносится в Конституцию, и больше не будет никаких разночтений по поводу того, каким должен быть МРОТ, чем он отличается от прожиточного минимума", - отметил Евгений Коробейников.

Не менее важными, на его взгляд, являются поправки, касающиеся пенсионного обеспечения, индексации пенсий (не реже одного раза в год) и других социальных выплат и льгот, чего раньше в Конституции прописано не было.

Обновленная Конституция объясняет, что такое социальное государство. Поправки, дающие россиянам право на социальные гарантии, вносятся в статью 75 главного документа страны, пункты которой 6 и 7 будут звучать так: "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом"; "В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат".

Ключевые изменения, которые глава государства предложил внести в Конституцию 1993-го года, касаются многих важных вопросов. Таких, например, как защита суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации (статья 67); правопреемственность Российской Федерации, защита исторической правды и создание условий для развития детей (статья 67.1); установление приоритета положений Конституции Российской Федерации над положениями международных договоров (статья 79); повышение благосостояния граждан (статья 75.1); защита культурной самобытности всех народов Российской Федерации и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом (статья 69).

"Поправки в основной закон призваны закрепить суверенитет нашей страны, ее достижения, в первую очередь - в социальной сфере, а также в других ключевых вопросах жизни государства", - подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отметим, предлагаемые изменения призваны улучшить качество жизни не только людей, но и животных, что, по мнению Владимира Путина, позволит россиянам чувствовать себя цивилизованными. Так, в статье 114 Конституции провозглашается обязанность правительства Российской Федерации формировать в обществе ответственное отношение к братьям нашим меньшим, воспитывать подрастающее поколение на принципах гуманности: ребенок, растущий в любви к животным, заботящийся от них, с большой долей вероятности вырастет достойным гражданином своей страны, с правильными жизненными ориентирами. Как известно, все начинается с животных: тот, кто обижает кошек, собак, птиц, способен совершить злодеяние и в отношении человека.

Кроме того, обновленная Конституция (также 114-я статья) обязывает правительство Российской Федерации снижать негативное воздействие на окружающую среду, сохранять уникальную природу страны, ее биологическое многообразие и воспитывать у россиян экологическую культуру. Действия, направленные против природы, объявляются антиконституционными. Ответственность за причинение вреда экологии выводится на принципиально иной, куда более серьезный уровень. Главной целью этой "зеленой" поправки, несомненно, является сохранение чистой среды для потомков.

Напомним, голосовать за поправки в Конституцию РФ можно начиная с 25-го июня по первое июля любыми подходящими для конкретного человека способами: очно, на любом избирательном участке по месту жительства или пребывания; дистанционно, через портал госуслуг; на дому.

На заседании оперативного штаба избирательной комиссии Челябинской области, состоявшемся 17-го июня, были определены все необходимые меры по обеспечению общественного порядка на участках для голосования, безопасности голосующих и сохранности бюллетеней при их доставке на участки и хранении.

В минувшую пятницу, 19-го июня, облизбирком и Общественная палата региона в рамках подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ провели онлайн-обучение наблюдателей, рассказав об их правах и обязанностях, особенностях проведения фото- и видеосъемки, документальном сопровождении процесса наблюдения.

Как сообщили в избирательной комиссии Челябинской области, участие независимых наблюдателей, основными задачами которых является обеспечение легитимности и прозрачности процедуры голосования, предусмотрено на всех этапах голосования и подсчета голосов. По предварительной информации, на Южном Урале в дни голосования будут работать свыше десяти тысяч наблюдателей. На каждом избирательном участке планируется дежурство от двух до шести человек.