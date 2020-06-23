Медицинская помощь гарантированно будет качественной и доступной

Изменения в Конституцию Российской Федерации, за которые предстоит проголосовать россиянам, выведут оказание медицинских услуг на новый уровень. Сейчас все имеют закрепленное право только на получение бесплатной медицинской помощи. После принятия поправок государство будет обязано обеспечить всех еще и доступной, и качественной помощью независимо от места проживания. И впервые ответственность за это будет лежать на всех чиновниках – начиная от президента и заканчивая главой города или небольшого поселка.

Основные поправки, касающиеся оказания медицинской помощи, планируют внести в 72 и 132 статьи Конституции Российской Федерации.

«Планируют в Конституцию внести такую серьезную поправку, как доступность и качество медицинской помощи. Это очень важный момент. Нужно понимать, что это – огромная ответственность государства, которую оно на себя берет, гарантируя гражданам доступную и качественную медицину. Причем, доступность имеется ввиду не только территориальная или географическая. Это и доступность транспортная», - говорит член Общественного совета министерства здравоохранения Челябинской области Марина Москвичева.

Действительно, не всегда возможно в каждом микрорайоне, в каждом населенном пункте или сельском поселении построить поликлинику или больницу. И нет никакого толка от бесплатной медпомощи, если человек не может физически добраться до врачей.

«Я как врач, как руководитель службы профилактики в Челябинске, хочу сказать, что поправки в Конституцию, которые касаются сферы здравоохранения, они не только своевременны, они уже работают. Мы столкнулись с такой ситуацией, что медицинская помощь должна быть не только доступной, но качественной и своевременной. Коронавирусная инфекция показала, что помощь должна быть быстрая, эффективная, доступная, а самое главное – качественная. Если раньше у нас было прописано во всех федеральных законах, что помощь должна быть доступной, то сейчас пришло то время говорить о том, что она еще должна быть и качественной. Это правильно», - добавил сотрудник центра профилактики ГКБ №8 Челябинска Дмитрий Прокопьев.

В поправках в Конституцию прописана и кадровая доступность. Мало того, чтобы были здания поликлиник, больниц и медицинское оборудование. Важно, чтобы были специалисты. Ведь каждый хоть раз сталкивался с тем, что даже имея рядом с домом поликлинику, невозможно попасть к специалисту, который необходим. Его просто нет в данном медицинском учреждении.

«Вопрос доступности медицинской помощи прописан и в 323 Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан». Там речь идет о том, что при планировании застройки новых микрорайонов должен учитываться вопрос медицинского обеспечения. Если эти поправки будут включены, а мы очень надеемся на это, то это будет означать, что при планировании строительства новых микрорайонов и населенных пунктов, обязательно будет учитываться вопрос оказания медицинской помощи. То, что государство готово взять на себя такую ответственность, – это новая ступень развития государства и общества», - добавила Марина Москвичева.

Еще одна поправка, которую предлагают внести в Конституцию РФ, наделяет глав муниципалитетом ответственностью за обеспечение доступной медицинской помощи.

«У муниципалитетов сейчас фактически изъяты полномочия по оказанию медицинской помощи. Бывают ситуации, что глава готов оказать содействие в оказании медицинской помощи, а он не имеет права на это, он не может расходовать на это средства. Это серьезно сказывается на решении вопросов кадровой обеспеченности, транспортной и территориальной доступности медицинской помощи. Сейчас поправками в Конституцию в 132-ую статью будет урегулирован этот вопрос. В поправке речь идет о том, что в ответственность муниципального образования будет входить обеспечение доступности медицинской помощи. Это транспорт, дороги, меры поддержки социальных работников в виде предоставления жилья, мест в детских садах их детям. Если поправки будут внесены, то выиграет прежде всего пациент, потому что у него появится уже конституционное право на получение не просто бесплатной, но и доступной и качественной медицинской помощи», - считает Марина Москвичева.

Впервые в Конституции может появиться и такое понятие, как ответственность самого население за ведения здорового образа жизни. Такого еще никогда не было.

«Согласно поправкам, хотят разделить ответственность за здоровье между медициной и персонально человеком. Прийти к такому решению нам помог коронавирус. Ведь неважно, как будут оборудованы ваши клиники, какие профессионалы будут в них работать, но, если каждый человек не будет соблюдать простые правила, то ничего не изменится. От каждого из нас зависит наше здоровье. И это правильно. Эта поправка в Конституцию говорит о том, что государство обязано создать условия, в которых каждый гражданин найдет возможность сохранить свое здоровье. Государство обязуется строить спортивные площадки и только от нас зависит, пойдем ли мы на них заниматься или нет. Это правильно, потому что сейчас формируется новый тренд за здоровый образ жизни, ставка делается на медицинскую грамотность», - говорит Дмитрий Прокопьев.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года. Подробная информация об общероссийском голосовании и предлагаемых поправках в Конституцию Российской Федерации опубликована в специальном разделе на портале Госуслуг.

Председатель облизбиркома Сергей Обертас сообщил о готовности избирательной комиссии Челябинской области к общероссийскому голосованию и напомнил о возможности провести голосование в течение недели, начиная с 25 июня 2020 года. Все необходимые меры безопасности при этом будут соблюдены в соответствии с рекомендациями, разработанными ЦИК РФ и Роспотребнадзором. А также напомнил, что главным приоритетом при проведении голосования остается жизнь и здоровье южноуральцев.

Проголосовать можно будет любым удобным способом: очно, на любом избирательном участке; дистанционно, через портал госуслуг, на дому.