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Многодетные семьи хотят освободить от налога на имущество

Федерация
Сегодня, 13:16

В России появилась инициатива по освобождению или уменьшению размера налога на имущество для многодетных семей за прошедший год. С таким предложением выступила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, у многодетных семей уже существует вычет по имущественному налогу. Однако его размер незначительный. В связи с пандемией многие семьи, воспитывающие трех и более детей столкнулись с финансовыми трудностями. Поэтому в настоящий момент им требуется поддержка, так как они относятся к категории самых уязвимых граждан.

Рукавишникова отмечает, что мера поддержки по освобождению от уплаты налога на имущество предлагается как антикризисная. В том случае, если эта мера не будет принята, то сенатор предлагает увеличить размеры льготной площади: “Это чувствительный налог для многодетных семей, тем более что и кадастровая стоимость поднялась. Речь идет об уплате имущественного налога за 2019 год, так как срок его уплаты приходится на нынешний кризисный год”, - цитирует Ирину Рукавишникову ТАСС.

 

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