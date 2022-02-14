МОК отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира

Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации. В МОК мотивировали данное решение «интересами справедливости».

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим Национальным олимпийским комитетам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения медалями командных соревнований по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в неё будет включен спортсмен, у которого, с одной стороны, положительная проба А, но, с другой стороны, нарушение антидопинговых правил ещё не установлено», - говорится в заявлении.

Речь идёт о российской фигуристке Камиле Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат на триметазидин. Образец был взят в декабре, но проверили его только сейчас. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Играх, отметив, что из-за задержки в обработке допинг-проб спортсменка не имела возможности защитить свои права.

Таким образом, российская сборная по фигурному катанию пока не получит олимпийское «золото», завоёванное в командном турнире. Более того, фигуристки-одиночницы тоже могут остаться без церемонии, если Камила Валиева войдёт в тройку призёров. В МОК обещают торжественно вручить награды победителям после завершения расследования.