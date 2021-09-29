На Канарах через 50 лет проснулся вулкан

На испанском острове Пальма, входящем в автономное сообщество Канарские острова, уже десятый день извергается вулкан. Лава достигла Атлантического океана, сообщается в Twitter-аккаунте Испанского института океанографии.

Извержение началось 19 сентября, были эвакуированы 6 тысяч человек. Потоки лавы уничтожили почти 600 домов.

В интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник института физики Земли РАН Александр Жигалин рассказал, с чем связано столь долгое извержение.

"Он 50 лет терпел, наверное, накопилось. Канарские острова – вулканического происхождения, то есть это просто спящий вулкан, 50 лет тому назад произошло такое же несчастье у них, и сколько там накопилось. Там под каждым вулканом есть камера, в которую магма приходит и приходит, когда заполняется, то вылетает, что называется, в трубу", – сказал он.

Ученый напомнил, какие еще опасные вулканы есть в мире, в том числе и в России.

"У нас есть Камчатка, там постоянно какой-то вулкан работает, там несколько огнедышащих гор, то одна показывает извержение, то другая. Есть вулкан Этна на Сицилии, тоже опасная штука. В Исландии недавно было извержение вулкана, но там побыстрее он успокоился", – заключил Александр Жигалин.