На защиту высокотехнологичных МСП встанет хайтек-омбудсмен
Федерация
Сегодня, 14:04

В России появится новый защитник интересов бизнеса. Им станет хайтек-омбудсмен, который будет работать при бизнес-омбудсмене Борисе Титове.

 

Первым хайтек-омбудсменом станет первый замгенерального директора “Иннопрактики” Наталья Попова, сообщает сегодня, 11 декабря,ТАСС.

Новый бизнес-защитник займется отстаиванием прав МСП, которые работают в сфере высоких технологий и инноваций. О том, что такие компании нуждаются в защите стало известно после проведенного совместного с Институтом менеджмента инноваций НИУ ВШЭ исследования.

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