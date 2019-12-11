На защиту высокотехнологичных МСП встанет хайтек-омбудсмен
Федерация
Сегодня, 14:04
В России появится новый защитник интересов бизнеса. Им станет хайтек-омбудсмен, который будет работать при бизнес-омбудсмене Борисе Титове.
Первым хайтек-омбудсменом станет первый замгенерального директора “Иннопрактики” Наталья Попова, сообщает сегодня, 11 декабря,ТАСС.
Новый бизнес-защитник займется отстаиванием прав МСП, которые работают в сфере высоких технологий и инноваций. О том, что такие компании нуждаются в защите стало известно после проведенного совместного с Институтом менеджмента инноваций НИУ ВШЭ исследования.
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