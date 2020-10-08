Научная экспедиция поможет оценить нанесенный Авачинскому заливу ущерб
Утром 9 октября состоится научная экспедиция по акватории Авачинского залива. С патрульного судна Кроноцкого заповедника «Анисифор Крупенин» в воду погрузятся водолазы, сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, КамчатНИРО, Дальневосточного федерального университета.
«Чтобы детально оценить, какой ущерб в целом заливу был нанесен, завтра, 9 октября, планируется рейс судна "Анисифор Крупенин"», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в прямом эфире брифинга.
Ученые будут обследовать акваторию Авачинского залива к северу от устья реки Налычева до мыса Шипунский. Также специалисты соберут пробы воды, природного грунта и биоты.
Уже сегодня ученые получили первые результаты проб с разных мест Авачинского залива, а также рек, впадающих в Тихий океан в этом районе. В некоторых местах отмечаются превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) железа, фенола, нефтепродуктов. Но ученые отмечают, что эти значения недостаточны для того, чтобы привести к массовой гибели морских животных. Результаты проб все еще продолжают приходить.
«Напоминаю, что мы приглашаем подключиться всех заинтересованных к анализу получаемых результатов и выяснению причин экологического происшествия. В том числе будем рады, конечно, и представителям зарубежных исследовательских организаций», - написал Солодов на своей станице в Инстаграм.
Справочную информацию о результатах исследования проб морской воды в Авачинском заливе можно скачать на официальном сайте Камчатского края. Также уже завтра заработает картографическая основа для более удобной, наглядной визуализации.
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