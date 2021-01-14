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Навальный объявлен в федеральный розыск

Политик Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Об этом стало известно только вчера, когда политик заявил, что 17 января возвращается в Россию. Соответствующее постановление московского управления ФСИН опубликовало издание Mash.

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзеев подтвердил эту информацию. В комментарии изданию «МБХ медиа» он сказал, что узнал об этом только вчера. Оппозиционер также не знал о розыске, когда объявлял о своем возвращении, тем не менее, по словам Кобзеева, на его решение это не повлияет.

Федеральный розыск связан с делом «Ив Роше», по которому Навального условно осудили. По решению суда был назначен испытательный срок пять лет, он заканчивался 30 декабря 2020 года.

ФСИН требует заменить политику условный срок на реальный. Согласно документу, розыскные действия начались еще 27 ноября 2020 года, но в ходе этих действий установить местоположение оппозиционера не удалось. В постановлении говорится, что Алексей Навальный игнорировал контроль уголовно-исполнительной инспекции.