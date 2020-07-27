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Нелегальный техосмотр может обернуться тюрьмой

Федерация
Сегодня, 10:55

В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за оказание услуг по проведению техосмотров транспортных средств без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС при необходимости.

Наказание за данное преступление ужесточается. Так, осужденный должен будет выплатить штраф до 300 тыс. рублей. Размер штрафа также может быть исчислен в размере заработной платы виновного в течение 2 лет, либо обязательными работами до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Между тем представители общественных бизнес-организаций заявили о возможном давлении на предпринимателей и требовали упростить процедуру получения лицензии.

 

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