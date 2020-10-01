ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Общественники потребовали дать россиянам возможность снижать налог на недвижимость на треть

Федерация
Сегодня, 12:33
Размер текста

В России придумали, как снизить налог на жилую недвижимость на 20-30%. Переоцененную кадастровую стоимость квартир предлагается высылать в личный кабинет на Госуслугах до выставления налога. Это позволит оспаривать его размер.

С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Обращение было направлено в адрес вице-премьера Виктора Абрамченко, пишут “Известия”.

Разработчики считают, что такое новведение позволит гражданам оперативно получать информацию по кадастровой стоимости своей недвижимости. Сегодня же владельцам квадратных метров сложно найти информацию о своей квартире, так как предварительные результаты оценки публикуются единым отчетом по всему региону на правительственном сайте.

Кроме того, в качестве поддерживающей меры в период пандемии по коронавирусной инфекции общественники предлагают при оценке недвижимости ввести поправочный коэффициент.

Отмечается, что инициативу поддержали в Общественной палате, Минэке и Палате налоговых консультантов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
29.09.20 14:30
В России хотят поддержать пожилых бизнесменов льготами и субсидиями
29.09.20 13:54
Армянские военные пригрозили применить оружие широкого радиуса поражения против Азербайджана
28.09.20 12:00
Азербайджан пригрозил Армении нанести ответный удар
28.09.20 10:49
ОНФ требует, чтобы Котова взялась за недобросовестного подрядчика
25.09.20 19:50
В России намерены ужесточить правила регистрации детей в соцсетях
25.09.20 18:46
В России запустят онлайн сервис покупки земельных участков
25.09.20 17:18
Малоимущих россиян хотят поддержать продуктовыми сертификатами
24.09.20 09:40
С января 2021 года планируется повысить НДФЛ до 15%
23.09.20 19:05
Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат-срочник готов понести наказание
23.09.20 18:49
Доцент ВШЭ прокомментировал объединение «Яндекса» и «Тинькофф»
Общество
Сегодня, 12:12
В Челябинской области растет число инфицированных ковидом школьников
Общество
Сегодня, 11:44
В Челябинской области растет число зараженных ковидом
Новости
Сегодня, 12:35
Федерация
Хозяев питомцев без чипов оставят без штрафов
Сегодня, 10:57
Экономика
«Россети Урал» приобретет электросетевой комплекс Сатки
Сегодня, 10:55
Общество
МЧС: В ближайшие шесть часов в Челябинской области ожидаются сильные туманы
Сегодня, 09:51
Среда обитания
Туманы второй день подряд вносят коррективы в работу челябинского аэропорта
Сегодня, 09:35
Общество
Газовики прокомментировали ситуацию с отключением газа в квартире молодой семьи из Коркино
Материалы рубрики
Сегодня, 12:35
Федерация
Хозяев питомцев без чипов оставят без штрафов
Вчера, 14:15
Федерация
Стало известно, кого не допустят до работы без прививки от covid-19
Вчера, 11:58
Федерация
В России перестанут продавать ОСАГО без техосмотра
Вчера, 11:38
Федерация
В России могут закрыться треть автозаправок
29.09.20 14:56
Федерация
В России начали выдавать больничные по новым правилам
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика