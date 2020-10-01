Общественники потребовали дать россиянам возможность снижать налог на недвижимость на треть

В России придумали, как снизить налог на жилую недвижимость на 20-30%. Переоцененную кадастровую стоимость квартир предлагается высылать в личный кабинет на Госуслугах до выставления налога. Это позволит оспаривать его размер.

С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Обращение было направлено в адрес вице-премьера Виктора Абрамченко, пишут “Известия”.

Разработчики считают, что такое новведение позволит гражданам оперативно получать информацию по кадастровой стоимости своей недвижимости. Сегодня же владельцам квадратных метров сложно найти информацию о своей квартире, так как предварительные результаты оценки публикуются единым отчетом по всему региону на правительственном сайте.

Кроме того, в качестве поддерживающей меры в период пандемии по коронавирусной инфекции общественники предлагают при оценке недвижимости ввести поправочный коэффициент.

Отмечается, что инициативу поддержали в Общественной палате, Минэке и Палате налоговых консультантов.