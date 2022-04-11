Окай Депрем: Со стороны США идет откровенный шантаж в отношении Турции

Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет ей в продаже истребителей F-16, сообщила турецкая газета "Миллиет".

"Я считаю это возможным, так как практика нам показывает, что Турция преследует прежде всего свои интересы, пример тому закупка С-400 у России, прокомментировал ситуацию собкору агентства «Урал-пресс-информ» турецкий журналист и политолог Окай Депрем. - А так США уже давно пытаются найти рычаги воздействия на турецкие власти даже методом откровенного шантажа, это очень раздражает Анкару."