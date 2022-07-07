Онищенко: Биолаборатории США на Укрвине, к сожалению, факт, а не российская пропаганда

В Китае в университете Цинхуа американский посол Николас Бернс заявил, что присутствие биолабораторий США на Украине – российская пропаганда. Это заявление в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировал академик РАН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам Геннадия Онищенко, эти заявления несостоятельны. Он напомнил послу, что, отчитываясь перед сенатом США, Виктория Нуланд подтвердила наличие биолабораторий на Украине.

Мало того, председатель комиссии авторитетного медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс заявил недавно, что коронавирус вышел из лабораторий США и назвал это грубой ошибкой биотехнологий.

"В Lancet говорят, что это искусственный вирус. Да, он есть в природе, но он был смоделирован в сторону большей патогенности к человеку. На этом фоне – наши претензии к Украине. Мы сейчас работаем над докладом, есть высокая степень готовности этого доклада – наш сенат проводит расследование наступательной военной биологической деятельности армии США на территории Украины", – сказал Геннадий Онищенко.