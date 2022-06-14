Пленный украинский офицер пригрозил Зеленскому трибуналом

В понедельник, 13 июня, народная милиция ЛНР опубликовала видеообращение украинского националиста Юрия Закопца с позывным «Калина».

Закопец является военнослужащим 24-й бригады, он добровольно сложил оружие и сдался в плен 22 мая в районе Камышевахи Попаснянского района.

«Большинство кадровых офицеров погибло, опытных солдат на передовой тоже практически нет, 70-75 процентов личного состава впервые в жизни держит автомат в руках. При этом командование отсиживается в тылах и штабах», - утверждает «Калина».

Обращение направлено главнокомандующему ВСУ, в нем, в частности, рассказывается, что творится с личным составом украинской армии: «солдаты босые и голые, тысячи военнослужащих без оружия и снабжения, в спины им стреляют националисты».

Пленный украинец грозится даже дать соответствующие показание в ходе трибунала.

«Призываю всех сослуживцев сложить оружие, так как эта власть не заботится о своем народе, а уничтожает его. Я, как и мои товарищи, готов дать показания на трибунале», - говорит Юрий Закопец.

Также из его уст звучат обвинения в уничтожении тысячи украинских солдат из-за амбиций нерадивого президента и главкома ВСУ, которого он называет «марионеткой».