26.02.2022
Латвия закроет воздушное пространство для российских самолётов. Аналогичное решение приняли ещё 4 страны
26.02.2022
Сборная России по ски-кроссу провела открытую тренировку с участием спортсменов Грузии и Японии
26.02.2022
Латвия закроет воздушное пространство для российских самолётов. Аналогичное решение приняли ещё 4 страны
26.02.2022
Дмитрий Медведев о санкциях: «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни»
26.02.2022
Дмитрий Медведев пригрозил западным странам национализацией имущества иностранцев
26.02.2022
Польша отказалась от матча с Россией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира
Польша отказалась от матча с Россией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022