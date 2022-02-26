Польша отказалась от матча с Россией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира

Сборная Польши по футболу не будет проводить стыковой матч с Россией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на Твиттер-аккаунт президента Польского футбольного союза Чезари Кулеша. По его словам, такое решение принято из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине.

«Достаточно слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф Польша - Россия. Это единственно правильное решение», - написал Кулеша.», — написал Кулеша. Он добавил, что Польский футбольный союз ведёт переговоры для выработки солидарной позиции с Чехией и Швецией. Национальная команда Чехии или Швеции должны были стать соперником российской сборной в случае её победы над Польшей.

Матч Россия — Польша был запланирован на 24 марта 2022 года.

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии сделали совместное объявление, что не намерены проводить матчи квалификации к чемпионату мира - 2022 на территории России в связи с обострением российско-украинских отношений.