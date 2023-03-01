Президент отметил вклад челябинских врачей в борьбу с коронавирусом

Руководителю Челябинской областной клинической больницы № 2 (Челябинской «Коммунарки»), доктору медицинских наук Светлане Михайловой присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». За вклад в борьбу с коронавирусом отмечены также врач Челябинской областной станции переливания крови Марина Кузина и врач горбольницы № 2 Магнитогорска Евгения Королева.

Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Михайловой Светлане Александровне - главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Областная клиническая больница № 2“, Челябинская область», -говорится в документе.

«Двойка» (ее называют челябинской «Коммунаркой») – первой приняла на себя удар в эпидемию коронавирусной инфекции, став крупнейшим ковидным госпиталем в регионе весной 2020 года (принимал пациентов с коронавирусом вплоть до апреля 2022 года). Благодаря работе коллектива врачей, которым руководила Светлана Михайлова, были спасены многие тяжелые пациенты, отметили в больнице.

Кроме того, глава государства подписал указ о награждении еще двух врачей области за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.

В списке награжденных - врач клинической лабораторной диагностики Челябинской областной станции переливания крови Марина Кузина и врач-терапевт клинико-экспертного отделения поликлиники № 1 горбольницы № 2 Магнитогорска Евгения Королева.