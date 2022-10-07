Президент подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО

Участники специальной военной операции могут оформить кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных и участников СВО.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, заемщик, призванный на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы или заключивший военный контракт для участия в СВО, сможет получить кредитные каникулы на весь срок несения службы.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина разъяснила порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных граждан.

Кредитные каникулы предоставляются на весь период мобилизации и 30 дней после его окончания. Этот льготный период продлевается при попадании служащего в медицинское учреждение из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного во время службы.

Воспользоваться отсрочкой могут участники специальной военной операции:

- призванные на службу по мобилизации;

- военнослужащие-контрактники;

- добровольцы;

- пограничники, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение СВО;

- сотрудники федеральных органов (Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета), которые привлекаются к решению отдельных задач СВО;

- члены семей таких граждан.

Кредитные каникулы касаются всех кредитов и займов, взятых до начала участия в спецоперации или до дня мобилизации:

- ипотеки, в том числе семейной и социальной,

- потребительских кредитов,

- кредитов, взятых ИП на развитие бизнеса,

- займов в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах,

- займов в микрофинансовых организациях.

Обязательства по долгам погибших или получивших первую группу инвалидности, согласно закону, прекращаются. В таком случае это распространяется и на обязательства членов их семей. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны.

На время кредитных каникул не будут начисляться пени и штрафы, будет приостановлено исполнительное производство по взысканию кредита. Кроме того, банк не сможет продать залоговое имущество гражданина.

Для предоставления отсрочки по платежам необходимо обратиться организацию, где был оформлен кредит, по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре.

Потребуется предоставить документы, подтверждающие участие в СВО. Это можно сделать во время службы или в течение 30 дней после ее окончания.

Обратиться за отсрочкой можно в любой момент в течение службы, но не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода – 21 сентября 2022 года.

Заявление на предоставление кредитных каникул рассматривается до 10 дней. Если заявитель не получил ответ в течение 15 дней, то кредитные каникулы считаются действительными.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие положений статьи 2 этого ФЗ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.