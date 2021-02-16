Производители предложили поднять цены на колбасу

Мясопереработчики обратились к торговым ритейлерам с просьбой о повышении закупочных цен на колбасы, сосиски и другую готовую продукцию на 10-15%. В Минсельхозе на такое предложение ответили, что причин для роста цен нет.

Мясопереработчики аргументировали такую просьбу повышением цен на свинину и мяса курицы, сообщает издание «Коммерсант».

Например, тушка бройлера первой категории сейчас стоит 134-138 рублей за килограмм. В прошлом году ее стоимость составляла 87-92 рубля. Значительно выросла стоимость килограмма свинины на кости. Сейчас цена варьируется от 134 до 138 рублей. А в 2020 году такая продукция стоила 119 рублей. Такие данные привел один из крупных переработчиков мяса.

В то же время в Минсельхозе ответили, что причин повышать закупочные цены у поставщиков нет. Тем более в начале года произошло перенасыщение рынка свининой и мясом птицы.