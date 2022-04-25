Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска приглашают к участию в голосовании за объекты благоустройства 2023-го года, ко
25.04.2022

Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Впервые в школе Челябинской области учебная неделя началась с нового патриотического ритуала - по
25.04.2022

Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна подрядчиками, которые по странному принципу у
Мусор
Мусор
25.04.2022

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Не все деревья, высаженные в Челябинске на Новоградском городском тракте в рамках благоустройства
Экология
Экология
25.04.2022

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Аэрофлот вновь проводит акцию по пред
День Победы
День Победы
25.04.2022

Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

В Челябинской области снижается смертность от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Юные южноуральские гимнасты выступили на «Кубке SportGym»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

В Челябинской области проснулись клещи, но пока они менее активны, чем в прошлом году
Мариуполь
ДНР
Федерация
25.04.2022 15:05

Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня, 25 апреля, заявил о примерно 400 иностранных наемниках на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Пушилин не исключает, что националисты, находящиеся в окружении, попытаются прорваться с «Азовстали».

При этом глава ДНР заверил, что силы противостоять неонацистам в случае, если они попытаются прорваться с завода, есть.

Мариуполь
ДНР
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.04.2022

На отбитых позициях морской пехоты Украины обнаружена виселица для «сепаратистов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В школе Челябинска 25 апреля состоится первая церемония подъема флага и исполнения гимна

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 19 апреля, собкор агентства «Урал-пресс-информ» в ЛНР Михаил Бондаренко
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска приглашают к участию в голосовании за объекты благоустройства 2023-го года, ко
25.04.2022

Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Впервые в школе Челябинской области учебная неделя началась с нового патриотического ритуала - по
25.04.2022

Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна подрядчиками, которые по странному принципу у
Мусор
Мусор
25.04.2022

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Не все деревья, высаженные в Челябинске на Новоградском городском тракте в рамках благоустройства
Экология
Экология
25.04.2022

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Аэрофлот вновь проводит акцию по пред
День Победы
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Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая
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25.04.2022 15:05

Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

25.04.2022 14:09

Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас

25.04.2022 14:08

Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала

25.04.2022 13:55

В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими

25.04.2022 13:36

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным

25.04.2022 13:33

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили

25.04.2022 13:26

В Челябинской области снижается смертность от ковида

25.04.2022 13:03

Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая

25.04.2022 12:59

«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»

25.04.2022 12:56

Юные южноуральские гимнасты выступили на «Кубке SportGym»

25.04.2022 12:42

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25.04.2022 12:34

В Челябинской области проснулись клещи, но пока они менее активны, чем в прошлом году

25.04.2022 12:29

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После возмущения Котовой на улицы Челябинска вывели больше «ручников»

25.04.2022 12:09

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Виктор Ереклинцев рассказал о предстоящем озеленении площади Павших революционеров

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22.04.2022 13:02

«Мы – вместе!»: на сцене челябинской филармонии выступят ансамбли «Донбасс» и «Урал»

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Следом за Украиной, Прибалтикой, Молдовой: Казахстан не будет отмечать 9 Мая

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В Челябинске первого мая открывается музей на крыше

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21.04.2022 16:50

Опасно для здоровья: Наталье Котовой показали «чудо»-площадку для детей

21.04.2022 16:42

Установят дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий депутата ЗСО

21.04.2022 16:40

В Челябинске водитель большегруза оборвал провода, которые потом травмировали пешехода

21.04.2022 16:28

В Челябинске впервые пройдёт фестиваль «ЭтНОчь»

21.04.2022 16:27

Южноуральские Росгвардейцы и воспитанники ВПК «Высота» провели субботник в доме престарелых

21.04.2022 16:20

«Дети пишут Богу»: челябинская филармония представит на Пасху премьеру

21.04.2022 16:16

Будут ли забирать мобильные телефоны у школьников Челябинской области перед уроками?

21.04.2022 15:02

Челябинский фотограф Александр Кондратюк: людей надо любить

21.04.2022 14:37

Путин отменил штурм «Азовстали»

21.04.2022 14:11

Челябинцев приглашают принять участие в конкурсе ко Дню России