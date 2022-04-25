Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня, 25 апреля, заявил о примерно 400 иностранных наемниках на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Пушилин не исключает, что националисты, находящиеся в окружении, попытаются прорваться с «Азовстали».

При этом глава ДНР заверил, что силы противостоять неонацистам в случае, если они попытаются прорваться с завода, есть.