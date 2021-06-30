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Вакцинация
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30.06.2021 17:15

Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

Президент России Владимир Путин заявил, что он не поддерживал и не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Но для недопущения полного локдауна в стране допускается введение обязательной вакцинации для отдельных категорий и в отдельных субъектах.

Об этом президент сообщил в ходе «Прямой линии» 30 июня.

«Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения», - заявил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в стране существует общенациональный календарь прививок. Включенные в него вакцины являются обязательными.

«Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали», - рассказал Владимир Путин.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 25 мая 2021 года. Восьмого июня документ должны рассмотреть в первом чтении на заседании Думы, но часть депутатов и сенаторов выступили против. В пояснительной записке пояснялось, что включение прививки от ковида в национальный календарь позволит закупать препараты для вакцинации от коронавируса за счет средств федерального бюджета. До настоящего момента средства на закупку вакцины выделялись из резервного фонда правительства РФ. Парламентарии приняли решение пока не рассматривать законопроект.

Владимир Путин также напомнил, что федеральным законом предусмотрено, что в случае подъема уровня заболеваемости руководители регионов по рекомендации главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска.

«Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона еще 1998 года, - пояснил Владимир Путин. - Никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона, о котором я только что сказал.

Глава государства подчеркнул, что введение обязательной вакцинации в ряде субъектов для отдельных категорий направлено на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна.

Как уже сообщало агентство, сенатор от исполнительной власти Челябинской области Маргарита Павлова высказала озабоченность появления случаев принудительной вакцинации в регионах и преследований отказников.

Владимир Путин
Вакцинация
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В Челябинске появилась стена для свободного рисования граффити

27.06.2021 15:49

В Челябинском зоопарке пополнение - «два комочка позитива», двое рысят

27.06.2021 15:23

Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды в Челябинске

27.06.2021 15:05

В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе