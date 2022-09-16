Раненые бойцы ЛНР: поправимся – и снова в бой!

В Луганской республиканской клинической больнице успешно ставят на ноги раненых бойцов. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко посетил реанимационное и хирургическое отделения, где лечатся рядом и обычные граждане, и военнослужащие Народной милиции ЛНР.

– Основной характер ранений – это минно-взрывная травма, черепно-мозговая травма, ранение конечностей. Но чаще всего это сочетаемые травмы. Нам помощь оказывают и специалисты из Российской Федерации, обеспечивают ургентную помощь. Они сутками находятся на своих рабочих местах – как обычные дежурные доктора, хирурги, анестезиологи, травматологи, – прокомментировала ситуацию исполняющая обязанности заведующей отделения интенсивной терапии.

Также удалось поговорить с заведующим хирургическим отделением Артаком Тадевосяном. Он является жителем Луганска и с 2014 года оказывает медицинскую помощь в больнице.

– С начала спецоперации столкнулись, в первую очередь, с большим количеством больных. Учитывая это, в нашем отделении были внесены изменения для того, чтобы оказывать поэтапную помощь.

В разговор включился раненый боец НМ ЛНР по имени Руслан.

– Как вы попали сюда?

– Буквально вчера попал с пулевым и осколочно-минным ранением.

– Где это произошло?

– Произошло это в посёлке Александровка на границе с ДНР и Харьковской областью.

– Как у вас настрой и самочувствие?

– Спасибо врачам, всё хорошо. А настрой такой: поправлюсь и снова буду защищать рубежи нашей родины. Медикаменты, еда – всё есть.